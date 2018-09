Pinto da Costa: "Se fosse o árbitro do Chaves preocupava-me"

Em declarações a O JOGO, o presidente junta-se ao coro de críticas pela última arbitragem interna, contra Chaves, sem desviar o foco do jogo desta terça-feira, na Alemanha.

Num palco de sonho para o FC Porto, Pinto da Costa não teme o valor do Schalke 04. Até podia acontecer, mas quando soube o nome do árbitro, o presidente portista ficou mais tranquilo. "Mau momento? O último jogo não foi para esta competição e alguns resultados foram fruto de acidentes, sobretudo o último jogo, que foi anormal. Se contra o Schalke 04 não soubesse que temos um árbitro internacional, naturalmente que estaria preocupado. Se soubesse que era aquele senhor que esteve no jogo com o Chaves, ficaria preocupado", atirou, num comentário ao momento da equipa que utilizou para reforçar as críticas que o clube já havia feito à arbitragem de Vítor Ferreira no empate da última sexta-feira. "Tudo o que se passou de bom e menos bom esta época, amanhã [esta terça-feira] fica para trás das costas. A equipa só vai pensar em ganhar este jogo", reforçou. "Apostaria numa vitória. Não vamos jogar para não perder, mas para ganhar. Umas vezes consegue-se, outras não, mas estou esperançado que sim", continuou, em declarações a O JOGO.

Inspirado ou não por estar no local onde conquistou a segunda Taça dos Campeões da história do clube, Pinto da Costa admitiu que sonha com mais, "para sonhar basta estar vivo", começou por gracejar. "A Liga dos Campeões está feita e as regras estão feitas para que só meia dúzia de clubes tenha possibilidades de ganhar. Mas quando nós fomos campeões também não éramos favoritos. Por isso, mesmo voltando a não o ser, não podemos deixar de sonhar", sublinhou. "A equipa está tranquila. Já tem muitos jogos e mesmo os mais novos têm sido bem acompanhados pelos mais velhos. Aliás, o clube tem uma história em que dá cobertura a quem chega de novo. Estou convencido de que, em termos de tranquilidade e concentração, a equipa está no seu momento máximo", esclareceu, mesmo sem estar preocupado com a forma como a Champions começa. Interessa é no fim: "Se o apuramento for no último minuto da última jornada, também serve", brincou em jeito de conclusão.