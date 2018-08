Pinto da Costa garante: "Se não quiséssemos Marega, tínhamo-lo deixado sair"

Mousa Marega foi recorrentemente apontado ao West Ham

Pinto da Costa voltou a abordar a novela em torno do futuro de Moussa Marega. Depois de já ter falado sobre o avançado maliano a O JOGO, o líder azul e branco tocou no tema, um dia depois do fecho do mercado em Inglaterra.

Em declarações à RTP, o presidente dos dragões garantiu que Marega continuará a alinhar ao serviço do emblema azul e branco e salientou que se o FC Porto não estivesse interessado em manter o avançado maliano, já teria partido para a venda do passe do jogador de 27 anos.

"Se não quiséssemos que o Marega continuasse, tínhamo-lo deixado sair em condições piores para o FC Porto do que aquelas em que estamos obrigados a fazê-lo. Felizmente que ninguém cumpriu o que está no contrato assinado pelo FC Porto, pelo Marega e pelo seu empresário, e que tem uma cláusula aceite pelos três. Ninguém a pagou e obviamente que o Marega continua com toda a naturalidade a jogar no FC Porto", atirou o líder do clube.

"Ninguém pagou a cláusula. Qualquer jogador que queira sair e que tenha um clube que pague a cláusula de rescisão, o FC Porto não pode fazer nada para o segurar. Não foi o caso. Ninguém chegou à cláusula de rescisão do Marega, nem sequer perto", acrescentou.