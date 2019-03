Pinto da Costa e Sérgio Conceição anunciaram esta sexta-feira a renovação do contrato do treinador, que passa a ser válido até junho de 2021

O momento do anúncio: "Esta época já está tratada, faltam os resultados dentro do campo e se resulta tudo como queremos. Já estamos a planificar as próximas épocas e como já só tinha mais um ano não podíamos planificar mais longe. Assim assina mais um ano e acabam as especulações de que vem este ou que ele vai para ali ou acolá. Conversamos ontem, hoje acertamos as condições e assinamos com muita satisfação de parte a parte. Ele porque continua no clube do coração e nós porque temos um filho da casa e um treinador com provas dadas, com um grande presente e um futuro de sucesso. Isso tudo permite planificar as próximas épocas"

Na véspera do Clássico: "Não tem a ver com o jogo de amanhã, tanto poderia ser feito antes como depois. Chegamos a um acordo e por isso esperar para quê? Depende do resultado? Se ganhássemos é porque estávamos à espera, se não... Assim não há especulações."

No mesmo local da apresentação: "Fizemos questão, Sugeri e ele esteve de acordo, foi por esse simbolismo, Aqui só se fez a sua tomada de posse e era interessante fazer no mesmo local, até com as mesmas canetas. Ambas as partes estão contentes e tenho a certeza que o Sérgio, talvez já não comigo, voltará para assinar mais alguns contratos"