Pinto da Costa evoca a roda do FC Porto e pede justiça dentro e fora do campo

Pinto da Costa falou sobre o papel dos deputados portistas enquanto "representantes do povo" e tomou como exemplo a roda feita por jogadores e equipa técnica azul e branca no final de cada jogo.

Pinto da Costa vai estar esta quarta-feira em Braga e amanhã na Assembleia da República para jantar com deputados portistas. Mesmo "tratando-se de dois momentos distintos", como vincou no texto que escreve na revista "Dragões", o presidente do FC Porto aludiu à famosa roda que o plantel faz no final dos jogos.

"Em comunhão com os nossos sócios e adeptos, desejar que esta seja uma semana de afirmação do portismo. Dentro e fora de campo, em torno dos valores da verdade e da solidariedade que defendemos", escreveu o presidente, apelando à união dos adeptos e à justiça dentro e fora do campo. "[A roda] Também nos convoca a nós, adeptos, para nos unirmos nesta luta para que as nossas equipas disputem todas as competições desportivas em igualdade de condições e oportunidades. Com justiça em campo. E fora dele", apelou, colocando uma pergunta:

"Se no terreno do jogo e nas bancadas de Braga não tenho a menor dúvida que a roda vai exercer a sua poderosa força para motivar a nossa equipa, porque não haveria de alimentar a mesma esperança quanto à roda de deputados portistas que se reunirá em Lisboa?", questionou, dando ele próprio a resposta. "Creio até que esta pode ser uma esperança bem fundada tendo em conta que os deputados são afinal os diretos representantes do Povo".