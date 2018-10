Pinto da Costa em Vila Real: "Ninguém faz uma festa se for fora de casa"

Presidente do FC Porto destaca que o clube sempre teve todo o interesse em jogar no recinto do Vila Real.

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, foi esta sexta-feira recebido na Câmara Municipal de Vila Real, antes do encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal. "Foi com muito gosto que desde a primeira hora nos pusemos à disposição para que o jogo fosse aqui. Temos todo o interesse que o jogo se dispute em Vila Real", declarou o líder dos dragões.

"A Taça de Portugal é uma festa do futebol e por isso se determinou que os jogos seriam disputados no campo do clube da divisão inferior. Mas, para que isso se concretize, é necessário que, de facto, se jogue na terra do clube que se defronta. Jogar em Guimarães ou em Penafiel já não era uma festa, era apenas um jogo de futebol. Entendemos que estes jogos devem ser uma festa em casa do nosso companheiro de jogo. Ninguém faz uma festa se for fora de casa, não tem o mesmo significado do que receber os amigos em casa", vincou ainda Pinto da Costa.

Recorde-se que no que toca aos jogos dos chamados três grandes, apenas o Vila Real recebe o FC Porto na sua casa. O Sertanense foi derrotado por 3-0 pelo Benfica em Coimbra, enquanto o Sporting mede forças com o Loures no sábado, numa partida que será disputada em Alverca.