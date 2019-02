Pinto da Costa e o clássico: "Vamos jogar para ganhar e aumentar a vantagem"

Presidente do FC Porto lamentou episódio em Tondela, elogiou jogo com o Braga e mostrou-se confiante para o clássico com o Benfica.

Pinto da Costa lamentou o episódio do atraso da entrada dos adeptos do FC Porto em Tondela, na partida da jornada 23 do campeonato, sem esquecer o grande jogo que se segue com o Benfica. "Há quem não continue a perceber que os adeptos são essenciais ao futebol e o que aconteceu ao Tondela, com milhares de portistas a só terem acesso ao recinto já com o jogo em andamento, é muito triste. Defender o futebol e as competições é zelar para que não volte a repetir-se", escreveu o presidente portista no editorial da revista Dragões do mês de fevereiro.

Pinto da Costa abordou também o clássico que se segue com o Benfica. "Já no sábado, vamos receber o maior rival no campeonato, num jogo com tradição e que todos os adeptos apreciam. Vamos encher o Dragão e viver as emoções de uma partida entre duas grandes equipas, com a certeza de que, como sempre, vamos jogar para ganhar e aumentar a vantagem na liderança do campeonato", vincou, elogiando a "grande exibição" frente ao Braga, falando de uma vitória "convincente", frente a um adversário "valoroso".

"A eliminatória só se decide no início de abril, mas a primeira metade do caminho está feita com distinção e nota artística", escreveu.