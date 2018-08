Pinto da Costa: da ferida de Herrera na Supertaça ao "sacrifício" de Rui Vinhas

Presidente do FC Porto abordou as recentes conquistas do clube no texto que assina na revista Dragões.

A conquista da Supertaça, frente ao Aves, e a vitória de Raúl Alarcón na Volta a Portugal foram dois dos temas abordados por Pinto da Costa no texto que assina na edição de agosto da revista Dragões. O presidente do FC Porto salientou o "sacrifício" evidenciado pelos atletas azuis e brancos e voltou a deixar alfinetadas aos críticos, assim como elogios aos adeptos.

"A época começou como acabou a última, com o FC Porto a celebrar mais um troféu. A vitória na Supertaça foi a melhor forma de arrancar para uma temporada que já sabemos que vai ser muito difícil, com muitos obstáculos, lícitos e não só", começou por assinalar Pinto da Costa, prosseguindo:

"Esta época os nossos adversários vão ter o incentivo extra de tentar ganhar ao campeão, mas a nossa equipa continuará a deixar tudo no campo, a suar a camisola e, se necessário, a sofrer as consequências do jogo bruto de alguns oponentes, como aconteceu com Herrera, em Aveiro, ferido na cabeça depois de uma entrada muito à margem das leis de um defesa contrário", acrescentou o líder do clube portista, abordando também o triunfo da W52-FC Porto na prova rainha do ciclismo português.

"(...) Se o trabalho diário me impediu de marcar presença em todas as etapas, nas três deslocações que fiz para ver ao vivo a Volta fiquei impressionado pela cada vez mais constante presença de adeptos do FC Porto nas estradas do país. E depois ainda há uns pacóvios que dizem ou escrevem que somos um clube regional", atirou Pinto da Costa, antes de destacar o papel de Rui Vinhas, ciclista dos azuis e brancos:

"Impressionante o sacrifício em prol da equipa de Rui Vinhas, que sofreu um dia atrás do outro, após uma queda severa, para depois, nos momentos decisivos, poder ajudar os companheiros e a equipa a conseguir a vitória individual e coletiva. Estão todos de parabéns, foram todos heróis", rematou o presidente do FC Porto.