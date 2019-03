Pinto da Costa adivinha outro contrato com Casillas e refere promessa do clube

Guarda-redes renovou contrato por mais uma temporada, com outra de opção.

O FC Porto oficializou esta quarta-feira a renovação de contrato com Iker Casillas, por mais uma temporada e outra de opção. Pinto da Costa enalteceu as qualidades humanas e desportivas do guardião. "É uma figura do futebol mundial, mas também uma figura do FC Porto. Hoje o nome de Casillas já é associado ao do FC Porto e o do FC Porto ao de Casillas. Renovamos o contrato por um ano, mais um de opção. Estou convencido que este não será o ultimo contrato que estamos a fazer. Depende dele e porque depende dele acredito que vai ser uma realidade. Estou muito feliz por continuares entre nós, por saber que amas este clube e a cidade do Porto. Desejo-te as maiores felicidades", disse o líder dos dragões.

Pinto da Costa realçou que nunca teve dúvidas que Casillas seria uma figura do clube. "Se eu não acreditasse no que aconteceu, não teria vindo. Vir aqui só para marcar o ponto e partir não acrescentava nada, nem a ele nem a nós. Tinha a convicção, desde o primeiro dia em jantámos no Porto, que o que está a acontecer iria acontecer", disse

"O Iker Casillas está na linha dos extraordinários guarda-redes que o FC Porto sempre teve. Sei que no futuro vamos continuar a ter, temos jovens que nos dão garantias, como o Diogo Costa, por exemplo", terminou.