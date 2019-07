Pepe fala da juventude e Tomás Esteves: "Posso contar uma história..."

Central do FC Porto abordou os primeiros dias de pré-temporada do FC Porto.

Pepe falou sobre os os primeiros dias de pré-temporada do FC Porto. A juventude que se encontra a trabalhar com o plantel foi um dos temas abordados, com um episódio sobre Tomás Esteves. "Ter este contacto com eles é sempre bom, marca muito o que é a trajetória, o que é o futuro deles. Posso contar uma história: hoje estive a falar com o Tomás Esteves porque, para minha surpresa, depois de um jogo que fiz pela seleção em Braga, ofereci-lhe uma camisola. Ele diz que isso o marcou muito e fico feliz por ter tido esse contacto com o Tomás. É sempre bom estar com os jovens, eles são o futuro do nosso clube e espero que eles tenham o êxito que teve o nosso Tomás", contou.

"O mais importante é o nosso mister dar-lhes esta oportunidade para se mostrarem. Estão a trabalhar bem, todos sabemos que eles têm qualidade mas agora é uma questão de adaptação à equipa principal. Eles sabem o que é o perfil de um jogador à Porto e desejo que nos possam acompanhar ao longo deste ano, que vai ser fantástico", vincou o internacional português.

"Estamos a trabalhar muito forte. Como o clube pede, estamos a trabalhar forte: com dedicação, garra e ambição. É isso que nós procuramos, respeitando sempre o que vai ser a época e os nossos adversários para podermos fazer um bom ano e podermos voltar aos títulos que merecemos. O mais importante é sabermos a importância que temos e a importância que têm as competições em que o FC Porto está inserido, porque o FC Porto tem de ganhar. Vamos dar o nosso melhor, o nosso máximo sempre em busca dos resultados positivos que no final nos levem a grandes êxitos", abordou o central de 36 anos, que também explicou o que passa aos novos jogadores que chegam à equipa.

"O que me foi passado quando cheguei ao FC Porto foi a garra. Foi algo que pude levar ao longo da minha carreira e é isso que tentarei passar, a garra que o FC Porto me transmitiu quando cheguei aqui pela primeira vez. Penso que temos um horizonte muito bonito pela frente e espero que no final possamos estar todos felizes", rematou.