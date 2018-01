Paulinho pronto para a estreia no FC Porto

Esteve no estágio para o clássico, mas acabou fora da convocatória porque só tinha dois dias de FC Porto. Agora, com mais uma semana de treinos, aspira à vaga - nos eleitos - deixada pela lesão de Danilo

Waris chegou, treinou apenas quatro vezes e foi a última aposta de Sérgio Conceição no clássico com o Sporting, entrando aos 79" para o lugar de Sérgio Oliveira. E ainda foi um dos escolhidos para apontar uma das grandes penalidades. O outro reforço de inverno do FC Porto, Paulinho [emprestado pelo Portimonense], não teve tanta "sorte". O brasileiro apresentou-se no Olival na segunda-feira, a tempo apenas de somar um treino antes do jogo. No dia seguinte foi para estágio, mas acabou por assistir às meias-finais da Taça da Liga na bancada. Agora, com mais uma semana de treinos, deve mesmo estrear-se nos eleitos. Desde logo porque já estará mais integrado no grupo e nos métodos do treinador. Além disso, abriu uma vaga no sector intermediário com a lesão de Danilo. Entrar diretamente no onze não é de todo previsível (ainda que vá usar a camisola 6...), mas um lugar no banco é forte hipótese.

Sérgio Conceição já explicou o que pretende do médio e também do avançado. "O que eles podem trazer era exatamente o que eu referia antes de eles chegarem: mais opções para que nós possamos ter uma equipa competitiva em todos os jogos. Além da qualidade individual, podem ser úteis para ter mais duas soluções importantes no plantel", referiu. Paulinho chegou ao Dragão na condição de totalista no campeonato, com 19 jogos ao serviço do Portimonense nos quais marcou dois golos. Ritmo competitivo é, por isso, coisa que não lhe falta.

Por estes dia, o médio tem aproveitado para se familiarizar com os métodos de trabalho do novo treinador e para conhecer melhor os novos companheiros. Só falta mesmo entrar em campo.