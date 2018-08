Paulinho já está em Portimão

Médio brasileiro ainda não treinou e está reunido com a SAD, mas o anúncio do seu regresso deve estar por horas

Apontado ao Portimonense desde que Sérgio Conceição o dispensou do plantel do FC Porto, em pleno estágio no Algarve, o médio Paulinho está já em Portimão e passou as últimas horas reunido com a SAD dos algarvios, ultimando pormenores do novo contrato. O brasileiro ainda não treinou com o grupo às ordens de Folha, uma vez que havia as tais arestas por limar, mas tudo indica que o anúncio do seu regresso ao Portimonense está por horas.

Recorde-se que Paulinho não pode ingressar nos ​​​​​​​alvinegros a título de empréstimo, uma vez que Ewerton já preencheu essa "vaga", pelo que o novo vínculo obriga a alguns cuidados, inclusive porque os dragões não querem, para já, perder o "mágico" - a alcunha que granjeou precisamente na época e meia em que representou o Portimonense, ajudando a equipa a subir à I Liga - sem algumas contrapartidas.