Passada larga, moderno e elegante: FC Porto explica o que viu em Osorio

FC Porto anunciou o central no último dia do mercado de inverno. No site oficial descreveu o jogador.

Osorio foi oficializado como reforço do FC Porto no último dia do mercado de transferências. O central venezuelano chega ao Dragão por empréstimo do Tondela, com opção de compra. No site oficial, o FC Porto descreve o defesa de 23 anos, enumerando as qualidades que fizeram o clube avançar para a contratação.

"De passada larga, Osorio é um central moderno e elegante, que aglutina harmoniosamente algumas características importantes: poder físico, velocidade e capacidade de choque. Numa vertente mais ofensiva, o poder de impulsão do internacional venezuelano pode torná-lo numa mais-valia nos lances de bola parada, mas quando for para sair a jogar, também podem contar com ele", escreveu o FC Porto.

"Dono de bons recursos técnicos, Osorio não se coíbe de subir com a bola e de empurrar a equipa para a frente quando o momento o exige, podendo também atuar como médio mais defensivo sempre que necessário", acrescenta, sem esquecer a "velocidade, aliada a um bom sentido posicional".