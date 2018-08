Adaptação ao lado direito ainda não está completa, mas o brasileiro tem feito um esforço para corresponder à exigência de Sérgio Conceição. Números vão sustentando a aposta do treinador

Desafiado a melhorar o rendimento do passado recente, Otávio está a protagonizar o melhor começo de época da carreira, tendo sido o único jogador do FC Porto a somar, pelo menos, uma ação decisiva em cada um dos três jogos oficiais realizados em 2018/19. Depois das assistências efetuadas com o Aves (Supertaça Cândido de Oliveira) e o Chaves (1.ª jornada da I Liga), o brasileiro marcou na visita à casa do Belenenses (2.ª jornada). Um golo conseguido com um misto de intuição (adivinhou o atraso de Dálcio) e felicidade (o médio colocou-lhe a bola nos pés), e surgido numa fase bastante prematura da temporada quando comparado com as duas anteriores nos dragões. Em 2016/17, por exemplo, festejou pela primeira vez "apenas" ao sétimo (Copenhaga) encontro oficial, embora tenha fechado a temporada com três golos e sete ofertas. Já em 2017/18, "só" o logrou ao nono (Lusitano de Évora), terminando com três disparos certeiros e um passe para golo.

Depois de não ter contribuído tanto quanto gostaria para o título alcançado na época passada, fruto de um conjunto de lesões que lhe travaram a afirmação no onze, Otávio está a aproveitar as oportunidades que tem recebido desde a pré-temporada. A adaptação ao lado direito está longe de estar completa, porque a tendência para ir para zonas mais interiores do terreno (onde é mais influente) é enorme, mas o brasileiro de 23 anos está a fazer um esforço para corresponder às exigências de Sérgio Conceição. O treinador portista tem noção dessa vontade e não está disposto a desistir da ideia numa fase tão precoce do calendário, pelo menos no figurino inicial da equipa, até porque as características de André Pereira - e mesmo de Marega - possibilitam-lhe uma mudança estratégica sem gastar uma substituição.

Com a probabilidade de chegar uma cara nova para a ala direita a cair à medida que o fecho do mercado se aproxima, Otávio vai-se apresentando como o "reforço" que Conceição tanto desejava. O arranque foi prometedor. Agora só lhe falta a consistência.