Otávio tem pressa e até dispensou férias

Brasileiro voltou a passar um Natal a recuperar de uma lesão. A atual, sofrida a 6 de dezembro, no aquecimento do jogo com o Mónaco, ainda poderá levar mais dez dias até estar completamente debelada.

Otávio está com pressa para voltar a ser opção para Sérgio Conceição e, por isso, não descansou durante as miniférias concedidas pelo treinador no período do Natal. O brasileiro foi presença diária no Olival nesta fase e, tal como Fabiano, deu continuidade à recuperação da lesão muscular sofrida no início deste mês, na receção ao Mónaco, para a Liga dos Campeões. O regresso aos treinos sem limitações está, por isso, mais próximo, ainda que, na quarta-feira, dia em que os companheiros voltaram a trabalhar no centro de treinos portista, ainda se tenha mantido pela enfermaria. No entanto, o empresário confessou a O JOGO que o médio se sente "cada dia melhor". "Ele está a evoluir bem, não falhou nenhum tratamento nas férias e em breve estará de volta", revela Evandro Schmidt.

A praga das lesões não tem dado descanso a Otávio, que, pelo segundo ano consecutivo, passou a quadra natalícia em recuperação. A deste ano, contudo, tocou mais forte no médio, já que surgiu no período de aquecimento de um encontro no qual depositava muitas esperanças. "O Otávio ficou muito triste, porque sentia que o jogo com o Mónaco era importante para equipa e para ele tentar conquistar uma vaga na equipa titular", explica o empresário, que, apesar de tudo, vê no brasileiro de 22 anos uma grande vontade de recuperar o tempo perdido. "O Sérgio Conceição confia nele, conhece-o bem dos tempos do V. Guimarães e sabe que poderá contar com o Otávio quando ele estiver novamente bom. Ainda falta muito campeonato e, por isso, o Otávio só está preocupado em voltar mais forte, deixar para trás esse problema e ajudar o FC Porto a ser campeão", garante Schmidt.