Os primeiros sinais de Kelechi na equipa B do FC Porto

O médio nigeriano de 20 anos, que chegou emprestado pelo Arsenal, mostrou bons atributos.

Kelechi entrou ao intervalo do encontro entre Cinfães e FC Porto, que terminou empatado a um golo, e posicionou-se na posição 6. Como se tratava da estreia com a camisola do FC Porto, o jovem nigeriano sentiu o peso, que o levou a encostar-se muito entre os centrais, chegando a revelar algum receio em ter a bola nos pés. Com o passar do tempo, Kelechi subiu de rendimento, assim como a equipa, e mostrou argumentos para poder vir a ser um bom médio-defensivo. Facilidade e qualidade no passe, aliada a uma excelente visão de jogo, o nigeriano nos últimos 20" levou a equipa para a frente e apareceu várias vezes perto da área do Cinfães. Depois de ter ganho confiança, pareceu-nos um jogador que pode evoluir muito e mostrou potencial para o onze.

Rui Barros não gostou da primeira parte, mas as mudanças operadas na segunda e a subida de rendimento já agradaram ao treinador. "Na primeira parte, sentimos dificuldades, mas os jogadores não se entenderam com a agressividade da equipa do Cinfães e nos duelos quase sempre perdemos", disse a O JOGO. "Depois do intervalo melhorámos, passámos a ganhar os duelos no um para um e a exibição foi muito melhor", concluiu.