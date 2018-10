Premium Os números que confirmam a influência de Manuel Fernandes no Lokomotiv

Treinadores de FC Porto e Lokomotiv de acordo em relação à figura maior de uma equipa que não tinha alas desequilibradores e escolheu o médio que mais o podia fazer. Correu tão bem que deu em título

"Sem Manuel Fernandes, o Lokomotiv não joga" - Zé Luís, que na Rússia joga no rival do Lokomotiv, o Spartak, não teve problemas em afirmar a O JOGO que o médio português é quem guia o campeão russo. Conceição e Maxi Pereira alinharam por um discurso mais conservador, mas não conseguiram deixar de concordar. Afinal, também o treinador do Lokomotiv pensa o mesmo. Mas porque é, afinal, o médio português tão importante no coletivo russo? Os números respondem a muita coisa, mas a leitura dos mesmos só tem valor na comparação... interna. As ideias-chave estão na tabela ao lado e sintetizam uma influência brutal em todas as dinâmicas de ataque, desde o futebol organizado à preparação das bolas paradas.

Sabia, por exemplo, que é o português a cobrar, à luz dos números da última época, 65% das bolas paradas do Lokomotiv, sejam livres diretos, indiretos ou pontapés de canto? E consegue acreditar que o médio que conheceu no Benfica e na Seleção nacional joga agora quase sempre sobre a esquerda? A explicação tem muito que ver com a falta de jogadores verdadeiramente desequilibradores. Manuel Fernandes é o jogador que mais e melhor dribla no Lokomotiv, ainda que os cerca de seis dribles por jogo sejam apenas metade dos 12 do portista Brahimi no mesmo espaço temporal.

O argelino também é o portista que mais ações de ataque bem-sucedidas tem por jogo (11). E o médio português já fica mais perto nesse capítulo: 8,5 dos ataques que conduz resultam em perigo; o segundo melhor russo é Smolov, com 6,5 por jogo. O avançado goleador é o que mais remata na sua equipa e, aí, Manuel Fernandes vem em terceiro lugar, o mesmo que ocupa nos golos marcados: 14 em 2017/18, dois esta época. A obsessão dos seus colegas é tão grande que só Igor Denisov, o trinco, toca mais vezes na bola por jogo. Anular o português seria um bom princípio para um triunfo do FC Porto.