Os números e pormenores em torno do negócio Layún

Mexicano já está na Andaluzia e hoje faz exames. Opção de compra ronda os cinco milhões.

Será no Sevilha que Miguel Layún jogará até ao final da temporada, altura em que o clube da Andaluzia terá a possibilidade de tornar permanente a mudança, a troco de cerca de cinco milhões de euros. O acordo de empréstimo com o FC Porto foi ultimado durante a manhã de ontem, permitindo ao lateral viajar durante a tarde para Espanha, onde chegou depois das 17 horas. Para esta terça-feira estão marcados os exames médicos e a assinatura do contrato do "Expresso de Córdoba", que, segundo Sérgio Conceição, ainda participou no treino dos dragões, realizado no Olival.

A passagem de Layún pelo FC Porto chega, desta forma, ao fim, duas temporadas e meia depois de ter começado. Durante este período, o internacional mexicano fez 79 jogos, marcou 11 golos e realizou 23 assistências. Titular indiscutível até à chegada de Alex Telles, o lateral polivalente viu cair a pique a utilização nas últimas duas temporadas e, na atual, pediu com insistência à SAD para sair, de forma a jogar com regularidade para chegar em boa forma ao Campeonato do Mundo, na Rússia.

O Bétis foi, durante largos dias, apontado como o destino provável de Layún. Serra Ferrer, vice-presidente, chegou a admitir publicamente as negociações. Contudo, foi o rival e vizinho a vencer a corrida.