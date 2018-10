Os emprestados pelo FC Porto: Galeno já voa alto e Saidy ganha crédito

Dos jogadores que o FC Porto tem emprestados, o avançado brasileiro cedido ao Rio Ave é o que mais tem dado nas vistas, pelos golos e titularidade. Não pode regressar em janeiro.

Galeno é o jogador que mais atenções tem concentrado entre os jogadores emprestados pelo FC Porto neste início de temporada. E não tem sido só pelos golos que tem marcado - dois na Liga Europa e outros tantos na liga portuguesa - que se tem afirmado no Rio Ave. O avançado tem sabido aproveitar as oportunidades concedidas por José Gomes e tem sido titular da equipa de Vila do Conde, somando 922 minutos em 12 jogos disputados - em todas as competições -, surgindo como o segundo jogador mais utilizado do plantel. Galeno está, portanto, no bom caminho para poder regressar ao FC Porto, o que só poderá acontecer na próxima temporada, já que os regulamentos definidos, nesta época, para os empréstimos em Portugal, impedem o resgate pelos clubes de origem durante o mercado de transferências de inverno. Mas há mais casos bem-sucedidos, como se pode ver na infografia que publicamos. Saidy Janko (Nottingham Forest) e Waris (Nantes) têm sido titulares. Em Inglaterra, alguns jornais já dizem que o lateral suíço está a conseguir relançar a carreira depois da dispensa no FC Porto ao fim de poucos dias de trabalho com Sérgio Conceição. Aitor Karanka, antigo jogador do Real Madrid e atual treinador do Nottingham Forest, vem dando crédito a Saidy, que só não foi titular na última jornada da Championship, contra o Middlesbrough, depois de cinco rondas consecutivas a fazer 90 minutos no eixo da defesa. No Nantes, Waris ainda não marcou, mas fez os jogos todos...

Voltando a Portugal, os centrais Osorio e Jorge Fernandes também têm estado bem, ainda que no caso do venezuelano só nos últimos dois jogos é que ganhou protagonismo. No extremo oposto tem estado Omar Govea com apenas 16 minutos dados por Laszlo Boloni.