Os números de Soares, um avançado que voltou para o estrelato

Tiquinho deu a vitória à equipa pela quarta vez desde que está no FC Porto. Nos 18 jogos que marcou, os dragões venceram 17 e empataram um. Tem média de um golo a cada dois jogos.

A infelicidade de Aboubakar precipitou o regresso de Soares à competição e a noite foi do brasileiro. O camaronês caiu mal (60") na sequência de um cabeceamento que saiu por cima da trave (ressentiu-se de uma lesão no joelho esquerdo). O avançado ainda tentou voltar ao jogo, mas pouco depois acabou a passo, obrigando Sérgio Conceição a substituí-lo quatro minutos volvidos. Foi então que Tiquinho voltou a pisar um relvado (não jogava desde 4 de agosto), depois de ter debelado uma rotura do tendão do adutor esquerdo. O atacante marcou aos 85" e decidiu o encontro, fazendo explodir o Estádio do Dragão. Todo o banco de suplentes correu para ir festejar com Soares, que entretanto já tinha tirado a camisola. Foi uma estreia de sonho, esta temporada, na I Liga, aumentando para 21 o número de golos conseguidos em 40 jogos pelos portistas. Tiquinho tem uma média de um golo a cada dois jogos e, nas 18 partidas nas quais marcou, os azuis e brancos ganharam 17 e empataram uma. De resto, o dianteiro acabou com uma seca que durava desde 25 de fevereiro.

Voltando a Aboubakar, Sérgio Conceição mostrou-se preocupado com a lesão do camaronês. "Presumo que não seja nada de bom, por aquilo que me disse o departamento médico", afirmou. Assim, o jogador está em risco de falhar a receção de quarta-feira ao Galatasaray. Além do mais, Soares não está inscrito nesta fase de grupos da Champions porque, supostamente, não poderia jogar pelo menos na primeira volta da competição. Agora, o FC Porto pode não ter nenhum dos 9 de eleição.