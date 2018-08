Os contornos da nega que o West Ham levou por Brahimi

Médio sem vontade de trocar o FC Porto pelos hammers; SAD portista também recusou.

Brahimi vai continuar no FC Porto. O internacional argelino era um dos alvos prioritários do West Ham, tendo mesmo motivado a deslocação ao Porto de David Sullivan Junior, acionista e filho do presidente dos hammers, mas o negócio não teve pernas para andar. Segundo apurou O JOGO, a vontade do jogador foi determinante, assim como a inflexibilidade da administração da SAD portista de vender um dos seus ativos mais importantes e tido como um dos elementos do núcleo duro de Sérgio Conceição.

O West Ham jogou com o sonho de Brahimi alinhar na Premier League inglesa e com o facto de este terminar o contrato com o FC Porto no dia 30 de junho de 2019, mas o jogador não mostrou vontade de trocar o campeão nacional pelo West Ham. Independentemente do respeito que lhe merece o clube, não se trata de um emblema equiparável aos dragões e não luta pelos primeiros lugares. Aos 28 anos, e depois de uma grande temporada ao serviço do FC Porto, Brahimi quer continuar a lutar por títulos, isto além de não estar descartada a possibilidade de continuar no FC Porto. A renovação continua em cima da mesa e a SAD portista tem ainda alguns meses para negociar um novo contrato com o argelino.

Além da vontade de Brahimi, que acabou por ser um entrave ao negócio, um cenário que O JOGO já tinha avançado, a SAD do FC Porto também não mostrou interesse em deixar sair um dos jogadores mais importantes do plantel. Por isso mesmo, manteve-se inflexível, isto independentemente de o jogador até estar em final de contrato. O FC Porto insiste na cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, até porque só detém 50 por cento do passe, estando os restantes 50 por cento na posse da Doyen.

Face à intransigência do FC Porto e à vontade de Brahimi, a delegação do West Ham que esteve em Portugal, chefiada por David Sullivan Junior, deixou a Cidade Invicta de mãos a abanar, isto num dia em que o site da ESPN deu conta do interesse do clube inglês de levar de uma assentada Brahimi, Marega e o benfiquista João Félix. Certo é que do Dragão saiu de mãos a abanar, tendo, para já, concretizado apenas a contratação de Xande Silva, avançado do V. Guimarães.