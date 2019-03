Os assuntos em discussão no almoço entre Pinto da Costa e António Salvador

Encontro agendado na transferência de Loum. Futebol português esteve em discussão.

Pinto da Costa, Luís Gonçalves e António Salvador almoçaram ontem, quarta-feira, num restaurante de Braga. As imagens do encontro caíram na internet ao fim da tarde de ontem, com alusão aos dois encontros que ambas as equipas vão disputar a 30 de março (campeonato) e 2 de abril (Taça). Mas os dois presidentes e o diretor-geral para o futebol do clube portista já tinham o encontro agendando há largas semanas, precisamente depois de acertada a transferência de Loum, no último dia de janeiro.

Por incompatibilidade de agendas, a refeição foi sendo adiada até que se encontrou a data de ontem, aproveitando as duas partes a paragem nos compromissos das respetivas equipas principais para se cumprir o combinado. O estado do futebol português e as eleições na Liga de Clubes foram os assuntos principais sobre a mesa, apurou O JOGO junto das partes. Não se falou do jogo entre as duas equipas.

A relação entre FC Porto e Braga nunca foi quebrada, mas perdeu alguma proximidade nas épocas mais recentes. A contratação de Loum (médio senegalês que estava cedido pelos bracarenses ao Moreirense e que Conceição ainda nem utilizou) voltou a aproximar as partes.