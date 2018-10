Óliver volta a ser titular no FC Porto e na Champions

O médio espanhol esteve em destaque na Taça de Portugal e Sérgio Conceição mantém a aposta

A titularidade de Óliver é a grande novidade do onze do FC Porto, que inclui também Corona, que esta noite, a partir das 20 horas, defronta o Lokomotiv em Moscovo.

Opção inicial, pela primeira vez esta época, na sexta-feira, a exibição do espanhol no jogo da Taça de Porugal com o Vila Real terá convencido Sérgio Conceição a manter a aposta, juntando-o a Danilo e Herrera no meio-campo. Um dado importante: é preciso recuar à derrota com o Besiktas no Dragão, na primeira jornada da Liga dos Campeões da época passada, para encontrar a última vez que Óliver foi titular na prova europeia.

Se na defesa nada há a destacar, o ataque - que não pode contar com Aboubakar e Soares - terá como novidade a inclusão de Corona no trio que conta com Brahimi e Marega.

Onze titular: Casillas; Maxi, Felipe, Éder Militão e Alex Telles; Danilo, Herrera, Óliver; Corona, Marega e Brahimi.