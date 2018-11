Óliver: noite inesquecível, reação nas redes sociais e pelo meio uma coincidência

Espanhol foi titular, festejou uma vitória e no final ouviu o estádio cantar-lhe os parabéns pelo 24.º aniversário.

O dia do 24.º aniversário figurará para sempre no álbum de memórias de Óliver Torres. Além de ter sido titular pela sexta vez nos últimos sete jogos - só saiu do banco com o Varzim (Taça da Liga) - e de ter festejado uma vitória importante frente ao Braga, que deixa o FC Porto isolado no topo do campeonato, o internacional sub-21 espanhol ainda ouviu os SuperDragões cantarem-lhe o "Parabéns a Você" antes de se juntar aos companheiros na tradicional roda.

"Incrível. Não será esquecido nunca. Muito obrigado a todos", começou por escrever o médio no Instagram pessoal. No dos dragões, que logo de manhã desafiaram os adeptos a enviar-lhe uma mensagem, destacou a "grande noite" da equipas. "Somos líderes e continuámos fortes", vincou Óliver, que atravessa a melhor fase desde que começou a temporada. Coincidência - ou talvez não -, a verdade é que foi desde que começou a jogar com maior regularidade que a equipa somou a melhor sequência de vitórias de 2018/19: sete.