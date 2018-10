Óliver: candidato a um lugar 600 dias depois

Cumprem-se na quarta-feira 600 dias desde que o espanhol marcou pela última vez. Com o Vila Real "ficou-se" por duas assistências, mas reclamou mais tempo

Com apenas cinco aparições na equipa até sexta-feira, sempre a partir do banco, Óliver aproveitou o jogo da Taça de Portugal para apresentar uma forte candidatura à titularidade em Moscovo. Sérgio Conceição puxou pelo médio durante a paragem das competições para os compromissos das seleções e ele respondeu à altura em Vila Real, cotando-se como um dos melhores do FC Porto, com duas assistências para golo (Adrián López e Soares) e mais um conjunto de ações que contribuíram para a avalancha de futebol ofensivo da equipa. O antigo internacional sub-21 espanhol teve uma percentagem de sucesso no passe de 86 por cento, saiu bem-sucedido dos sete dribles que tentou e foi o que mais ações somou (129) nos azuis e brancos. Só não marcou. Mas não foi por falta de tentativas, já que experimentou o remate em duas ocasiões. No entanto, a pontaria voltou a não ser a melhor. Por isso, quarta-feira cumprir-se-ão 600 dias desde que marcou pela última vez: foi a 4 de março de 2017, numa goleada (7-0) ao Nacional no Dragão.

Com Otávio ainda limitado, Óliver alimenta o sonho de ocupar o lugar do brasileiro, surgindo num meio-campo com Herrera e Danilo. Sérgio Oliveira é o outro candidato à vaga e surge fresco depois de ter jogado apenas 17 minutos em Trás-os-Montes.