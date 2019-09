Oito alterações e Nakajima no onze do FC Porto para a visita ao Rio Ave

Nakajima repete a titularidade no FC Porto

Sérgio Conceição promoveu revolução no onze em relação à partida da Taça da Liga com o Santa Clara.

Sérgio Conceição efetuou um total de oito alterações no onze do FC Porto para a partida deste domingo com o Rio Ave, referente à sétima jornada da I Liga.

Em relação ao jogo da Taça da Liga com o Santa Clara, a meio da semana, há a registar as saídas de Diogo Costa, Wilson Manafá, Diogo Leite, Mbemba, Bruno Costa, Romário Baró (lesionado), Fábio Silva e Soares, para as entradas de Marchesín, Corona, Marcano, Danilo, Uribe, Otávio, Marega e Zé Luís.

De salientar ainda que Nakajima, um dos melhores em campo no duelo com os açorianos, mantém a titularidade. Luis Díaz começa no banco de suplentes.

Confira o onze inicial do FC Porto: Marchesín; Corona, Pepe, Marcano e Alex Telles; Otávio, Danilo, Uribe e Nakajima; Marega e Zé Luís.

Suplentes: Diogo Costa, Mbemba, Manafá, Bruno Costa, Luis Díaz, Soares e Fábio Silva.