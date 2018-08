Depois da polémica, Omar Govea é reforço do Antuérpia

Médio fez exames médicos na quarta-feira.

Omar Govea tornou-se esta quinta-feira jogador do Antuérpia. O médio passou nos exames médicos realizados na quarta-feira e a assinatura do contrato ficou prevista para esta quinta-feira.

Fica assim fechado o futuro do internacional mexicano, que se viu envolvido numa polémica por ter recusado a proposta do Mouscron. O "L"Avenir" revelou que Govea terá exigido a contratação do irmão Cruz Oswaldo Govea para assinar, mas fonte próxima do atleta garantiu a O JOGO que tal não corresponde à verdade.

Os responsáveis do Mouscron terão apenas pedido a sugestão de um central ao jogador ligado ao FC Porto e este terá aconselhado o irmão. A escolha do novo clube teve que ver com o projeto do Antuérpia, que na última época terminou o campeonato no oitavo lugar e atualmente ocupa a quarta posição.