"O Sporting está a ser beneficiado com apoios que não são permitidos a outros clubes"

Fernando Gomes, administrador da SAD do FC Porto, refere que não gostaria de ver a sociedade azul e branca na situação presente do Sporting

A SAD do FC Porto anunciou esta quinta-feira um resultado líquido positivo de quase 10 milhões de euros, o que contrasta com o resultado negativo de pouco mais de 28 milhões de euros apresentado no exercício passado. Apresentados, os números, Fernando Gomes, administrador da SAD do FC Porto, aceitou comentar a situação financeira do Sporting, designadamente o acordo alcançado com a banca para a reestruturação financeira, anunciado na noite de quarta-feira.

"Não queria estar na situação financeira do Sporting e, felizmente, não estamos; estamos tranquilos. Que eles façam tudo o que for possível para resolver rapidamente a sua situação, mas é evidente que o Sporting está a ser beneficiado com um conjunto de apoios, dada a sua dificílima situação, que não são permitidos aos outros clubes. Isso é evidente.", concluiu.

Questionado, a fechar, sobre os custos do pessoal apresentados pela SAD do FC Porto, Fernando Gomes apontou no sentido de que continuará a figurar entre os 80 milhões de euros. "Os custos vão manter-se por aí. Se houver agravamento, será por boa razão desportiva, será sinal que pagaremos prémios aos jogadores. Nesse sentido, até esperamos que venha a agravar-se".