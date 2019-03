O sonho de Gonçalo no FC Porto e a explicação para a saída: "Não pensei duas vezes"

Gonçalo Paciência trocou o FC Porto pelo Eintracht Frankfurt no arranque da presente temporada.

Foi depois de 14 anos de ligação ao FC Porto que Gonçalo Paciência deu o passo em frente na carreira. Pouco utilizado no clube do coração, o avançado assinou pelo Eintracht Frankfurt no início da presente época e, em entrevista aos canais de comunicação do emblema alemão, explicou por que razão optou por deixar o Dragão a título definitivo, já depois de realizar "o grande sonho" que tinha.

"Achei que estava na hora de sair. Consegui realizar o grande sonho que tinha, que era vencer a Liga portuguesa com o meu clube. Foi uma grande sensação conquistar o título no clube cujo estádio ficava perto de minha casa e onde o meu pai jogou durante anos, celebrá-lo com os meus amigos. Contudo, quando o meu agente me falou do interesse do Eintracht, não pensei duas vezes. É um grande clube. Nessa altura vi a final da Taça da Alemanha contra o Bayern e fiquei logo fascinado", afiançou Gonçalo, que leva três golos marcados em oito partidas disputadas, depois de ter debelado uma lesão que o afastou da competição durante a primeira metade da temporada. O pai, Domingos Paciência, também o aconselhou na hora da tomada de decisão:

"Ele disse-me: 'Vai! Vai para lá!' Ele já conhecia o clube e a Bundesliga. Foi por isso que me disse para não hesitar, porque o Eintracht é um grande clube e porque me via preparado para o desafio", contou o jogador de 24 anos, que, ainda volta ao tema FC Porto:

"É um dos maiores clubes em Portugal e já ganhou títulos internacionais. Na minha infância via todos os jogos, porque o meu pai jogava lá. Foi assim que vi também as conquistas da Taça UEFA e da Liga dos Campeões com José Mourinho e aquela grande equipa dele. É um grande clube, como o Eintracht, com grandes adeptos", finalizou Gonçalo, que, em abril, vai defrontar o Benfica nos quartos de final da Liga Europa.