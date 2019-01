O regresso, mais de uma década depois: recorde a história de Pepe no FC Porto

Central está de regresso ao Dragão mais de uma década depois e procura acrescentar mais títulos ao palmarés.

Foi em julho de 2004 que começou a história de Pepe no Dragão. O central, que se estreou em Portugal em 2001 pela equipa B do Marítimo, brilhou pelos insulares e captou a atenção do FC Porto, que garantiu a sua contratação a troco de um milhão de euros e a cedência de três jogadores no final da época 2003/04.

Contratado para o lugar de Ricardo Carvalho, um dos jogadores que seguiu com José Mourinho para o Chelsea depois da conquista da Liga dos Campeões, a primeira época de Pepe no Dragão começou bem, com a conquista da Taça Intercontinental e da Supertaça, mas não terminou com o título de campeão, conquistado pelo Benfica. 2004/05 ficou também marcado pela constante mudança de treinadores no FC Porto, uma vez que os dragões contaram com três técnicos diferentes numa só época (Luigi Delneri, Víctor Fernández e José Couceiro).

Em 2005/06, já com o estatuto de titular cimentado e sob a orientação de Co Adriaanse, o central português estabeleceu-se como um dos melhores defesas do campeonato e terminou a época como campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal. Na época seguinte, de novo marcada pela mudança de treinadores (Co Adriaanse saiu em agosto e Jesualdo Ferreira assumiu a equipa no mesmo mês), Pepe juntou mais um título de campeão ao palmarés pessoal, assim como mais uma Supertaça.

A 10 de julho de 2007, o Real Madrid anunciava a contratação do central português a troco de 30 milhões de euros, marcando o fim da sua primeira passagem pelo FC Porto. Ao serviço dos merengues, o central conquistou três campeonatos espanhóis, três Ligas dos Campeões, duas Taças do Rei e três Supertaças espanholas, assim como três Mundiais de Clubes e duas Supertaças Europeias.