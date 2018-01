O perfil de Waris, traçado por um ex-FC Porto: "Em poucos metros ganha quase sempre"

Antigo internacional português Bosingwa jogou com o avançado ganês nas temporadas de 2014/15 e 2015/16 nos turcos do Trabzonspor.

Bosingwa conhece bem Waris e acredita que o internacional ganês tem todas as condições para triunfar no FC Porto. O avançado chegou sexta-feira ao Porto e à noite começou a trabalhar, já depois do jogo com o Tondela, para não perder tempo e ser opção para o encontro de quarta-feira, contra o Sporting, a contar para as meias-finais da Taça da Liga.

Proveniente dos franceses do Lorient, clube que já tinha vendido Aboubakar, Waris está em condições físicas de ser convocado. Para que tal aconteça, precisa apenas de convencer Sérgio Conceição. Bosingwa, que o conhece bem da passagem de ambos pelos turcos do Trabzonspor, acredita que o internacional ganês tem todas as condições para triunfar de dragão ao peito. "É um jogador explosivo, forte fisicamente", descreve o antigo defesa do FC Porto, clube que representou de 2003 a 2008.

Waris chega ao FC Porto para reforçar o ataque, podendo alinhar nas alas e no ataque. Bosingwa recorda os tempos no Trabzonspor e deixa bem claro que é no ataque, sobretudo a jogar ao lado ou nas costas do ponta de lança, que o internacional ganês pode render mais. "Como é um jogador móvel, e num sistema com dois avançados, pode encaixar perfeitamente no FC Porto, até porque é muito bom a jogar entre linhas", revela o antigo jogador do FC Porto em declarações exclusivas a O JOGO.

Avesso a dar entrevistas, e numa altura em que pretende manter-se afastado do futebol, depois de ter terminado a carreira em 2016, quando até tinha ele próprio a opção para continuar por mais um ano no Trabzonspor, o antigo internacional português abriu uma exceção para falar sobre Waris. Recorda os tempos que passaram juntos no clube turco, fala de um "rapaz reservado" e elogia as qualidades humanas e profissionais do antigo companheiro. Pelo conhecimento que tem do jogador e do clube, perspetiva um futuro risonho no Dragão.

"Em poucos metros ganha quase sempre"

Waris tem 26 anos, chega ao FC Porto por empréstimo do Lorient, ficando os dragões com opção de compra. Para tal, a SAD portista terá de pagar seis milhões para adquirir o passe do avançado, Bosingwa acredita que o antigo companheiro pode ser importante. Garante, inclusive, que tem todas as condições para encaixar no modelo de jogo de Sérgio Conceição. "O Waris é forte nas diagonais curtas e joga bem nas costas das defesas. Como é muito rápido, em poucos metros ganha quase sempre", elogia o antigo jogador do FC Porto.

Bosingwa destaca ainda a capacidade que Waris tem para ajudar a equipa. "Gosta muito de recuar, receber a bola e arrancar para a área contrária. Dá muita profundidade à equipa", destaca.