Premium Lokomotiv-FC Porto: Yuran e Kulkov, espiões azuis

O jogo na Rússia divide os dois ex-jogadores portistas: Kulkov diz que não sabe se festeja um golo dos dragões, mas Yuran não tem dúvidas: dragões são melhores e vão ganhar

Se o FC Porto marcar em Moscovo, ao Lokomotiv, depois de amanhã, Kulkov ainda não sabe se vai festejar. "Esse é benfiquista! [risos], mas eu quero que o FC Porto seja sempre o campeão e ganhe a taça", disparou Yuran, a O JOGO, que aproveitou o encontro da Champions para falar com os dois antigos jogadores do FC Porto e do Benfica. "Não sei... talvez festeje se for bonito [risos]. O coração está dividido... quero ver um bom jogo", desculpou-se Kulkov. Apesar de as conversas terem sido separadas, Yuran não perdeu a oportunidade para se "meter" com o médio que o acompanhou boa parte da carreira e não só em Portugal.

Desde 1994/95, a época em que alinharam de azul e branco depois de Pinto da Costa os ter ido "roubar" à Luz, Portugal ficou-lhes no coração e este confronto da Liga dos Campeões em Moscovo, contra o Lokomotiv, é a oportunidade para ambos viajarem ao passado. "Se disser que a minha passagem pelo FC Porto foi muito boa é pouco. Do presidente aos jogadores, e a todos os funcionários do clube, encontrei sempre gente muito boa. Foi muito importante para mim ter ido para o FC Porto, aprendi muito e, sobretudo, o facto de querer sempre vencer, fosse contra quem fosse, e isso marcou-me muito. Fiquei com essa mesma vontade de ganhar, com essa cultura em mim para o resto da minha carreira. Aprendi muito com aquilo que vivi no FC Porto", contou Kulkov. Para Yuran também ficaram poucas dúvidas. "A mudança do Benfica para o FC Porto marcou. Mas foi no FC Porto que me senti como em família. São dois grandes clubes, mas no FC Porto encontrei gente com mais coração."

"Acho que o FC Porto não vai ter problemas em ganhar o jogo"

Na década de 90, quando os dois russos se aventuraram em Portugal, os clubes russos viviam algumas dificuldades financeiras, ao contrário de agora. "Não era fácil para nós jogar em Portugal, mas lá conseguimos. Foi no vosso país que encontrei mais organização, sobretudo no FC Porto", conta Kulkov. "Mas hoje, a Rússia tem uma geração de jovens mais forte, que vão mostrar-se nos próximos anos. Acredito que o Lokomotiv seja capaz de mostrar que temos bom futebol na Rússia. A seleção de Portugal mostrou no Europeu e no Mundial que tem excelentes jogadores, o FC Porto já se sabe que tem sempre uma equipa muito forte, por isso estou curioso para ver quem vai ser melhor e se o futebol russo é capaz de rivalizar com o português. Vai ser interessante", completou o médio.

"No FC Porto aprendi muito, sobretudo a querer sempre vencer, fosse contra quem fosse"

Morte de Rui Filipe marcou-os bastante

Quando Yuran e Kulkov deixaram o Benfica para reforçar o FC Porto, Rui Filipe tinha falecido num acidente de viação umas semanas antes. O ambiente era de pesar no clube e o avançado russo nunca esqueceu. "Quando mudei para o FC Porto passei pelo momento da morte de Rui Filipe, era um grande jogador, que marcou o clube. Não foi fácil viver com aquilo tudo", recordou. Na altura valeu o apoio dos sócios para ultrapassar aqueles momentos. "Já era difícil só porque vínhamos do Benfica e alguns adeptos nunca nos deixaram esquecer isso", acrescenta Yuran. Porém, diz, a maioria dos portistas apoiou a mudança da Luz para as Antas. "Parece que ainda gostavam mais de nós por isso. Todos nos queriam no FC Porto, o presidente Pinto da Costa e o treinador [Bobby Robson]. Acho que ninguém acreditou que pudéssemos sair do Benfica, mas aconteceu e foi bom", garantiu Yuran.