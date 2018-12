Pinto da Costa marcou presença, esta sexta-feira, nas Caldas da Rainha, nas celebrações do 15º aniversário da Casa do FC Porto Dragões do Oeste.

Emoção: "Ao fim de 36 anos ainda consigo emocionar-me e sentir-me muito grato perante manifestações que vivi desde que entrei nas Caldas. Vossa excelência [dirigindo-se ao presidente da autarquia, Tinta Ferreira] disse que não sabia que havia tantos Dragões, então como julga que ganhou as eleições?"

Agradecimento: "A todos vós quero agradecer a receção que me prestaram. Quando marquei esta data chamaram-me à atenção de que ia coincidir com o quinto jogo da Liga dos Campeões e que podia ser um momento de menor entusiasmo e felicidade. Fiz dois reparos: primeiro, havíamos de estar felizes hoje e, segundo, que se não estivéssemos felizes nenhum de vós deixaria de estar aqui. Porque quem é Dragão, quem sente e ama o clube, não está dependente de ganhar ou não para festejar aniversários das nossas casas. Felizmente estamos contentes por termos ganho, mas ainda mais por estarmos aqui todos com este espírito de união, de querer fazer mais, com vontade de ser úteis e por ver tantas crianças a vibrar com o FC porto. O futuro está garantido, as gerações têm sabido passar o testemunho".

Eternidade: "O FC Porto teve um início em 1983, mas não terá fim porque é eterno. Desde o primeiro dia que estamos numa grande maratona, que não terá fim e em que os 33 presidentes levam o testemunho ao que lhe sucede. É essa a minha missão, corro com o testemunho há 36 anos, no dia em que o entregar, tenho a certeza de que quando o meu sucessor vier aqui ficará impressionado como o vosso entusiasmo. Queria agradecer, levo-vos no coração, sinto em cada gesto que têm por mim muita estima, mas a minha por vocês é, no mínimo igual. Viva o FC Porto".