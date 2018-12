"O FC Porto representa Portugal como ninguém e isso às vezes é secundário para quem decide"

Treinador do FC Porto comentou calendário apertado depois de uma jornada europeia

Equipa ressente-se com uma viagem a meio da semana? "É uma situação difícil porque o FC Porto tem dado uma resposta fantástica na Europa e representa Portugal como ninguém, e isso às vezes é um dado secundário para quem decide. Normalmente é uma decisão da operadora e temos que respeitar isso. Se me pergunta se queria ter jogos em dias diferentes? Claro que sim. Mas não podemos utilizar isso como desculpa. Temos que fazer o nosso jogo tendo em conta que chegamos na quarta-feira às 5h30 da manhã, treinámos à tarde, treinámos ontem e viajamos hoje para os Açores. Voltamos no domingo, entramos em estágio e terça-feira jogamos com o Moreirense na Taça. É um calendário apertado onde muitas vezes é difícil para nós negociar os jogos. As pessoas querem espetáculo, querem futebol bem jogado e é preciso que os jogadores recuperem a sua melhor forma, mas com esse quadro competitivo é difícil".

Série de 12 vitórias consecutivas: "Eu estou normal, da mesma forma que vejo e ouvi este ano, no nosso início de época, situações menos positivas, temos que olhar para elas da mesma forma que olhamos para os elogios. Não gosto desses elogios porque o futebol, na minha opinião, é um recomeçar constante. O próximo jogo pode apagar o que de bom foi feito. Temos um jogo importante para nós nos Açores e esperemos que surjam elogios no final. Na terça-feira já estaremos novamente no fio da navalha para justificar mais elogios. Olhamos jogo a jogo, muito focados no nosso objetivo, e depois o elogio, a crítica, os comentários, a mim pessoalmente não me influenciam minimamente".