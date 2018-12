O FC Porto foi a melhor equipa da fase de grupos e os campeões de 2004 elegeram os destaques

O sorteio influenciará muito as chances do FC Porto nos "oitavos", mas os heróis de Gelsenkirchen consideram que há espaço para a equipa de Conceição sonhar, até porque foi a única a fazer 16 pontos

Cinco vitórias (e um empate) em seis possíveis conduzem à conclusão unânime de que a grande estrela do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões foi o coletivo, mas foram Éder Militão e Marega quem mais encheu as medidas aos campeões de 2004. Vítor Baía, Secretário, Jorge Costa, Bosingwa, Deco e Derlei contaram a O JOGO que ficaram impressionados com o rendimento do brasileiro e do avançado, e as razões são fáceis de perceber. Ao "novato" destacam a maturidade e a adaptação vertiginosa ao futebol europeu, ao ponto de já lhe traçarem um futuro brilhante; ao goleador a capacidade de finalização e o retomar de uma grande forma, que lhe possibilitou igualar a histórica sequência de cinco jogos consecutivos a marcar de Mário Jardel.

"O Militão é um miúdo com 19 anos a jogar de forma extraordinária. Parece que nasceu a jogar a Champions", nota Vítor Baía, o guarda-redes de 2004. "O Éder deu uma consistência diferente", concorda Deco, o autor do segundo golo da final (3-0) com o Mónaco. "Ele [Militão] e o Felipe foram os mais regulares, mas o Marega é o meu principal destaque, porque passou por uma fase má e acabou a fazer grandes jogos e muitos golos", lembra Derlei. "[Marega] igualou um recorde do Jardel e manteve sempre um nível exibicional elevado", acrescenta Secretário, que também juntou a voz ao coro de elogios a Militão. Já Bosingwa e Jorge Costa foram por caminhos diferentes. O lateral, que nessa época também chegou a desempenhar as funções de médio, destaca a "imprevisibilidade do Brahimi", enquanto o capitão de 2004 prefere realçar o coletivo, porque, sustenta, não consegue olhar para o futebol de outra forma. "Com todo o respeito, o Cristiano Ronaldo e o Messi não ganham jogos sozinhos", indica.

Oitavos de final são um obstáculo ultrapassável

Depois de ter sido a única equipa a fechar a fase de grupos com 16 pontos, todos reconhecem o sorteio influenciará as chances do FC Porto, mas creem que os dragões têm capacidade para ir longe na prova. "O facto de ser primeiro possibilita encontrar adversários do mesmo nível nos oitavos de final, o que dá uma percentagem maior de passar", defende Baía. "A fase de grupos foi brilhante e, por isso, as expectativas estão mais elevadas. Uma noite má, como com o Liverpool, pode deitar tudo a perder, mas vejo o FC Porto mais forte, experiente e capaz de fazer coisas engraçadas", prevê Jorge Costa. "É preciso paciência, mas a equipa tem capacidade para voltar a fazer história", refere Derlei. Na fase de grupos já fez...

VÍTOR BAÍA (guarda-redes)

"Destaco o Iker, pela consistência que deu à equipa e por ser um dos capitães. Mas quem me encheu as medidas foi o Militão, porque é um miúdo com 19 anos a jogar de forma extraordinária. Parece que nasceu a jogar a Champions, que é uma prova com uma exigência diferente de todas. Está a aguentar a pressão e num caminho extraordinário para fazer uma carreira única."

DECO (médio)

"O FC Porto valeu pelo todo, porque vários jogadores acabaram por se destacar em momentos variados. O Marega teve os seus momentos, o Otávio teve a sua oportunidade... Agora, tenho gostado bastante da forma como o Éder Militão jogou: deu uma consistência diferente. E gostei do Brahimi em alguns jogos; é um jogador acima da média."

JORGE COSTA (defesa)

"Não consigo ser redutor ao ponto de olhar para o futebol e achar que, com todo o respeito, o Ronaldo e o Messi ganham sozinhos. O FC Porto valeu como equipa. Fez uma fase de grupos brilhante e é natural que as expectativas estejam elevadas. Uma má noite, como com o Liverpool, pode deitar tudo a perder, mas vejo-a mais forte, mais experiente e capaz de fazer coisas engraçadas."

DERLEI (avançado)

"O Militão e o Felipe foram regulares, mas o Marega é o meu principal destaque, porque passou por uma fase má e acabou a fazer grandes jogos e muitos golos. Mesmo assim, continuo a achar que a equipa foi a grande estrela. Este foi a melhor campanha de sempre na primeira fase e por isso temos de tirar o chapéu e aplaudir. É preciso paciência, mas tem capacidade para voltar a fazer história."

SECRETÁRIO (defesa)

"Pelos golos que marcou, por ter igualado o recorde de jogos do Jardel a marcar e porque manteve sempre um nível exibicional elevado para uma Liga dos Campeões, escolho o Marega. Além dele, gostei do Militão, pela qualidade que demonstrou para quem participa pela primeira vez na prova. É novo mas revela uma grande maturidade."

BOSINGWA (defesa)

"O Brahimi foi um jogador importante, porque, por ser fantasista, deu maior criatividade ao jogo e foi capaz de desequilibrar em vários momentos. Deu muito imprevisibilidade. O FC Porto fez uma campanha excelente, mas agora dependerá muito do sorteio. Seja como for, a equipa esteve muito bem e venderá caro os oitavos de final."