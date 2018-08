O fabuloso destino de Marius: já tinha visto da Suíça, mas acabou no FC Porto

Recebeu pré-contrato do Grasshopper, pediu documentos para a viagem, mas foi "desviado" pelos dragões. Ganhava 400 euros e passou para 15 mil, contam-nos.

Marius Mouandilmadji não é um nome com que os portistas estejam propriamente familiarizados e o apelido dificilmente alguém conseguirá um dia soletrar. O nome principal, pelo contrário, passou ontem a constar da relação real de jogadores do plantel principal que os adeptos portistas reconhecem. Até então, ninguém percebia muito bem quem era este avançado de 20 anos, que chegou de forma tão incógnita como discreta foi a sua apresentação enquanto reforço.

A maioria apontava-o à equipa B mesmo depois dos 9" contra o Newcastle, no jogo de apresentação. Com mais 9" no sábado e um golo no único remate que fez à baliza, o chadiano (sim, é assim que se designa um indivíduo natural do Chade) afirmou atributos para ficar. Ou, pelo menos, para desafiar a sorte e contrariar o que lhe previram quando o jogador trocou o Grasshopper, da Suíça, pelo FC Porto. Isso mesmo. "Agora pensas que o FC Porto é o clube ideal, mas em breve vais perceber que não é", começou por dizer-lhe Emma Mimba, um dos agentes que estava a tratar da transferência para os gafanhotos. "Respondeu-me que ou era primeira equipa ou nada. E que só queria ter tempo de jogo para se afirmar. Disse-lhe que nem em seis meses chegaria à equipa principal", contou a O JOGO. Foram 25 dias, afinal...

Emma Mimba, que em Portugal jogou no Santa Maria, Leça, Vianense, Pedras Rubras, Valadares, Vila Meã, Sampedrense e Roriz, é agora CEO da Mimba Sports Management Agency. Foi ele que tratou de tudo com o Grasshopper. "Pediram um avançado africano, com o máximo de 20 anos e o mínimo de 1,85 metros. O Marius marcava muitos golos, falamos dele e o clube gostou", relata. O Grasshopper enviou um pré-contrato e tudo. A mudança estava consumada e o jogador tratou de tirar o visto que lhe permitiria trabalhar em solo helvético. "Quando a embaixada deu o visto, ele foi para Portugal... Fiquei surpreendido, mas um amigo disse-me que era verdade e ele só assinaria se fosse para a equipa principal", continua. Maxime Nana, o agente de Aboubakar, foi quem operou o "desvio" e o atacante nem hesitou, mudando logo de planos. Daí à apresentação foi um saltinho e até ao primeiro jogo oficial não passou muito mais tempo. As previsões de Emma Mimba, que tem colocado na Europa muitos jovens africanos de valor e até internacionais, saíram erradas, neste caso. "Estou surpreendido, mas quero dar-lhe os parabéns pelo foco, pela entrega e pelo sucesso que já está a construir", rematou a O JOGO o empresário, que sabe que o ordenado do jogador era de apenas 400 euros nos Camarões. "Parece pouco em Portugal, mas lá dá para viver bem. E ainda recebia prémios frequentes de cem euros", prossegue. No FC Porto, o jogador passou para 15 mil euros mensais, ainda de acordo com a mesma fonte, a que juntou um prémio de assinatura de 50 mil euros. É quase 40 vezes mais do que o salário anterior...