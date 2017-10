O clássico aos olhos de Casillas: "Uma pena"

Guarda-redes do FC Porto deixou um comentário ao empate sem golos frente ao Sporting.

O primeiro clássico da época entre Sporting e FC Porto acabou com um empate sem golos, mantendo tudo igual no topo da tabela classificativa. Os dragões mantêm a liderança isolada da I Liga, com mais dois pontos do que os leões. O Benfica, que não foi além de um empate frente ao Marítimo (1-1), é terceiro, a cinco pontos do FC Porto e a três do Sporting.

No final do encontro, Iker Casillas utilizou as redes sociais para comentar o resultado do clássico, considerando o empate "uma pena".

"Uma pena! Sinto que deixamos dois pontos em Lisboa. Bom trabalho da equipa. Agora é para as seleções. Boa sorte!", escreveu o espanhol no Twitter.