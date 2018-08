Novidades na recuperação de Brahimi: argelino vê Chaves mais próximo

O FC Porto mede forças com o Chaves na primeira jornada do campeonato

O FC Porto cumpriu, esta manhã, mais um treino de preparação para o encontro com o Chaves, que vai marcar a estreia dos dragões na edição 2018/19 da I Liga. A grande nota de destaque da sessão de trabalho foi para a evolução no processo de recuperação de Yacine Brahimi, que fez treino integrado condicionado. O internacional argelino, que saiu lesionado do desafio da Supertaça, vê, assim, uma eventual presença no jogo com os flavienses de forma mais próxima.

No boletim clínico dos dragões continuam ainda José Sá (treino integrado condicionado), Danilo (treino condicionado e trabalho de ginásio), Mbemba (tratamento e ginásio), Soares (tratamento) e Diogo Costa (tratamento). Já Moussa Marega voltou a treinar sozinho à tarde.

Refira-se que FC Porto e Chaves defrontam-se este sábado, pelas 21 horas, no Estádio do Dragão.