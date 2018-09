"No ano passado tudo o que fazíamos era fabuloso porque ninguém esperava nada de nós"

Sérgio Conceição fez a antevisão do jogo de sexta-feira frente ao Tondela.

Soares e Mbemba: "Já estão numa fase muito próxima de entrar em competição. O treino que fizeram hoje já foi normal, estou confiante em relação ao regresso do Tiquinho, que como vocês sabem foi muito importante. E o Mbemba também, que veio esta época para ajudar. Teve o azar de se magoar no primeiro treino, mas agora já está próximo do regresso".

Exibições pouco consistentes: "Eu acho que nós no ano passado, tudo o que fazíamos era fabuloso porque ninguém esperava nada do FC Porto. O que fizemos foi fantástico e tudo era muito valorizado. Este ano será mais difícil porque os adversários estão preparados, conhecem a nossa dinâmica e nós temos que trabalhar outras nuances para conseguir desmontar os nossos problemas ao defrontar estes adversários. Estamos a um ponto do primeiro, não contávamos perder em casa com o Vitória, mas acontece e temos que olhar para a frente. O futebol champanhe e tudo o que é cilindrar o adversário será mais difícil. Poderá acontecer, claro que sim, mas é difícil quando as equipas sentem o poderio do FC Porto e fazem tudo para o condicionar e atenuar".

Quebra de Herrera: "Há momentos em que os jogadores são mais brilhantes e outros menos, mas isso faz parte da época dos jogadores. Se eu visse um jogador que não tivesse, durante a semana, empenho naquilo que é o seu trabalho, dedicação, se demonstrasse um comportamento diferente, aí ficaria preocupado. Tenho um grupo muito bom, muito honesto, muito trabalhador e sincero naquilo que é a nossa relação. Não há aqui nada de especial. Há muitas notícias que gravitam em torno da nossa equipa, mas tudo fica à porta do Olival".

Braga candidato? "Não falo do Braga porque da outra vez interpretaram-me mal. No ano passado disse que sim e a outra parte não ficou contente com isso. Não tenho nada que achar, tenho de me preocupar com o FC Porto".