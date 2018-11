Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, garantiu esta quarta-feira, no programa Universo Porto Bancada, que Pinto da Costa e administradores da SAD portista vão marcar presença e ser ouvidos pelo Ministério Público no caso dos emails.

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, congratulou-se com a notícia do jornal Expresso a dar conta que o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa pediu à juíza de instrução mais tempo para investigar o caso dos e-mails, devido à excecional complexidade do processo. "Há um lado bom e um lado mau. O lado bom é que o melhor está para vir, o lado mau é que vamos ter de esperar algum tempo. Mais importante do que decorrer depressa, é que decorra bem. As autoridades chegaram à conclusão que há uma grande complexidade. Neste processo investiga-se corrupção ativa e passiva. Quem está ligado a esta investigação são pessoas do Benfica. Tiro a conclusão que encontraram indícios e que daqui sairá deduzida a acusação para levar pessoas a julgamento", declarou.

Pinto da Costa e administradores da SAD portista vão ser ouvidos pelo Ministério Público no caso dos emails. Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, garante que os dirigentes portistas vão mesmo marcar presença em Lisboa para serem ouvidos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP). "Todos irão apresentar-se no dia e à hora marcada e nenhum diretor ou administrador da SAD terá um ataque de amnésia e ninguém irá marcar uma viagem para o Brasil à pressa...", garantiu.