"Não tivemos centrais para preparar o FC Porto-Chaves"

Sérgio Conceição, em declarações ao site do FC Porto, recorda que na véspera do jogo com o Chaves, para a Taça da Liga, chegaram cinco jogadores que estiveram ao serviço das seleções

Preparação com poucos: "Preparar este jogo não foi fácil porque tivemos muita gente nas seleções. Ainda hoje, véspera do jogo, chegaram cinco jogadores. Não tivemos centrais até hoje e ainda hoje não pudemos contar com eles, porque fizeram treino de recuperação. De qualquer forma, preparámos o jogo dentro do possível, com estes jogadores que já estão perfeitamente identificados com a forma de trabalhar e com a forma da equipa se apresentar em campo."

Objetivo na Taça da Liga: "Vamos iniciar um ciclo de seis jogos em 24 dias e vamos iniciar esta competição com o intuito de fazer melhor do que no ano passado, e fazer melhor do que no ano passado é chegar à final. Estivemos muito perto no ano passado e acho que não foi merecida a nossa eliminação na meia-final. Espero sinceramente que este ano seja diferente e ser diferente é estar no FC Porto e lutar sempre para chegar o mais longe possível, e chegar o mais longe possível nas provas internas será a conquista de títulos."

Segundo jogo com o Chaves: "São sempre jogos diferentes, cada jogo tem a sua história e a sua vida própria. Alguns jogadores também serão com certeza diferentes, pelas lesões e pelas ausências. Estamos a falar de alguns jogadores que estiveram ao serviço das suas seleções, o cansaço e o tempo de preparação para este jogo não é o melhor. Mas acho que o espírito, a ambição e tudo aquilo que é representar este clube, em todos os momentos, seja num jogo oficial seja nos treinos, é sempre estar no limite e no máximo."