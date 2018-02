"Não quero encontrar desculpas, até porque já eliminámos o vice-campeão alemão"

Sérgio Conceição procurou desviar o foco para o jogo com o Rio Ave, mas ainda dedicou algumas palavras ao jogo com o Liverpool, que o FC Porto perdeu por 5-0, no Dragão.

Influência do Liverpool: "Quando preparamos um jogo não pensamos na preparação, no jogo que vem a seguir. Aqui é exatamente a mesma coisa, não podemos pensar no jogo anterior. Do último jogo, obviamente, tenho que tirar as ilações que tenho que tirar e tentar melhorar esses aspetos. No dia seguinte, dissecar o jogo que tivemos e a partir desse momento dissecar o Rio Ave. A importância deste jogo baseia-se nos três pontos e na importância que têm na nossa caminhada".

Análise ao Rio Ave pós-Rúben Ribeiro: "Vejo um Rio Ave exatamente igual, com os mesmos princípios. De acordo com a ideia que o treinador [Miguel Cardoso] tem passado. Vai ser um jogo difícil, contra uma equipa com qualidade de jogo. Não é por faltar um jogador que muda algo no Rio Ave. Temos consciência das dificuldades que vamos ter. São jogos competitivos, os pontos são cada vez mais difíceis de alcançar".

Foco no campeonato e fuga às desculpas: "Nunca me ouviram dizer que o principal objetivo não era o campeonato. É o principal objetivo de toda a gente, tirando quatro ou cinco equipas europeias, que pensam em ganhar a Liga dos Campeões. Já estive em equipas que lutavam para ganhar a Liga dos Campeões e o principal objetivo era ganhar o campeonato. Para nós tem o fator acrescido de não conseguirmos ganhar o título há quatro anos. O foco no campeonato é total. Não nos escondemos de nada, sabemos aquilo que representa uma equipa de "top 5" em Inglaterra, mas não quero encontrar desculpas em nada, até porque eliminámos o vice-campeão alemão [Leipzig] que foi ganhar ao líder da Liga italiana, o Nápoles, por 3-1. Tenho que fazer uma análise do jogo e ver essa diferença, que não é assim tão grande. Agora há que fechar a cortina do Liverpool e pensar no jogo de amanhã".

Apoio dos adeptos: "Acho que a simpatia que existe entre o público e a equipa é importante, porque até ao jogo do Liverpool, nas compeitções internas temos um registo positivo, na Champions conseguimos passar uma fase de grupos difícil e equilibrada. Estamos conscientes daquilo que temos vindo a fazer desde o início da epoca, é trabalho, não é nenhuma artimanha. Temos tido muita dificuldade desde o início, mas acho que os grandes campeões veem-se na forma como reagem nos momentos difíceis. E nós já reagimos na derrota com o Leipzig e com o Besiktas e é importante essa força dos adeptos e do que eles transmitem à equipa. É bom que eles entendam que não é por falta e rigor nem de trabalho. Eu sei que os adeptos do FC Porto são muito exigentes e eu gosto dessa exigência. Essa pressão é boa. É bom ter essa pressão que nos estimula e nos dá força. Eu conheco esta casa e o público sente quais os nossos momentos".