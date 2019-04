Sérgio Conceição assinalou a passagem à final da Taça de Portugal com uma publicação nas redes sociais.

No dia seguinte à passagem do FC Porto à final da Taça de Portugal, confirmada com o empate em Braga (1-1) - na primeira mão os dragões venceram por 3-0, no Dragão -, Sérgio Conceição recorreu às redes sociais para assinalar o feito e aproveitou para deixar um recado a propósito da suspensão de oito dias que lhe foi aplicada pelo Conselho de Disciplina.

"Três anos depois, estamos de volta à final. 25 de maio, Mar Azul no Jamor. Agora, foco no principal objetivo, na sexta-feira. Não me deixam sentar no banco por ser um treinador que vive a sua equipa de forma apaixonada, mas conto com todos a gritar tão alto quanto eu a puxar pelo nosso FC Porto", escreveu o treinador da formação azul e branca na sua conta do Twitter.

Conceição ainda se sentou no banco do FC Porto no jogo com o Braga, mas falha a receção ao Boavista, na sexta-feira, a contar para a 28ª jornada da I Liga.