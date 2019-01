"O Óliver não tinha de se justificar publicamente como se justificou"

Sérgio Conceição falou aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Belenenses.

Penálti cometido por Óliver: "Quando perdemos, perdemos todos. O Óliver estava focado na bola quando cometeu o penálti, tal como estava toda a equipa. É um erro que qualquer um pode cometer, não foi o Óliver que fez o penálti, foi a equipa. Ele não tinha de se justificar publicamente como se justificou. Eu assumo o que foi a nossa prestação na Taça da Liga, pergunto a mim mesmo o que podia ter feito mais, o que posso melhorar e vou sempre à procura de ser mais forte".

Mercado: "Digo sempre que isso fica à porta do Olival. É falado e discutido internamente, por mim e pelo presidente. Se tiver de sair ou entrar alguém vocês vão ver".

Final da Taça da Liga: "Não fizemos tudo bem. A primeira parte foi equilibrada, mas podíamos ter feito mais, precipitámo-nos, não fomos tão fortes. A segunda já foi mais à nossa imagem, a controlar, sempre com olhos na baliza adversária. Fizemos o golo e depois o Sporting num lance já de desespero consegue o penálti e empata. Acabamos por perder depois nas grandes penalidades, mas ficar sobre esse mau momento não serve, não nos dá nada. Temos de preparar o jogo com o Belenenses da melhor forma e estarmos preparados no campeonato, que é o objetivo principal".

Keizer vs Jorge Jesus: "O treinador do Sporting pensou que as suas ideias serviriam no nosso campeonato, mas não é assim. É um campeonato muito competitivo, difícil, onde cada vez mais as equipas 'não grandes' estão com mais qualidade. Não posso dizer que taticamente fui superior ao meu colega porque não consegui ganhar os dois jogos que fiz contra ele. Agora se formos a dissecar aquilo que o que são as equipas do Jesus, dentro da sua organização, é verdade que cria muitas dificuldades em diferentes momentos do jogo".

Dois portugueses na Taça da Liga: "Nesse sentido nós fomos a equipa que sentiu mais dificuldades a definir a formação inicial. O André tem qualidade, é um jogador interessante, mas podia ter mais opções. O Pepe também tem qualidade, tem experiência, e de facto tinha de utilizar dois portugueses, mas as opções eram poucas. Em relação a quem joga na direita, o Militão pode dar muito mais, principalmente ofensivamente. Os nossos laterais têm de ser mais ofensivos do que defensivos. Agora vamos ver se ele continua na direita ou no corredor central, cada jogo tem a sua história ."

Belenenses: "Esperamos uma equipa com uma dinâmica interessante com e sem bola. Sabe o que faz, sabe defender mais baixo, sabe pressionar na primeira fase de construção com eficácia. Estamos precavidos para isso e cabe-nos a nós desembrulhar esse embrulho que não será fácil".