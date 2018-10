Sérgio Conceição comentou ainda o trabalho de Nuno Manta.

Defesa do Feirense: "Quando analisamos o adversário, temos pontos fortes e fragilidades. A verdade é que o Feirense tem uma organização defensiva boa. É a melhor defesa do campeonato, defesa menos batida, uma equipa que sabe o que faz, que trabalha muito bem, e prova disso é o que estou a referir, encontrar soluções para concretizarmos as ações que vamos tentar criar, de modo a traduzir isso em golos".

Trabalho do Nuno Manta no Feirense: "Uma pergunta interessante. Uma dinâmica ofensiva interessante também, os jogadores que compõem o setor ofensivo, o Machado, o Sturgeon, o Edinho... Vejo o Tiago Silva que tem muita qualidade na definição. Vejo uma equipa com qualidade. Agora, uma equipa que privilegia muito a basa de montar uma equipa dentro das suas possibilidades, começa por construir a equipa com essa coesão defensiva. Olho para o Belenenses, que tem o pior ataque. Vocês viram o Belenenses a jogar muito estendido no campo. É o momento do Feirense, vamos tentar prolongar esse momento deles sem golos e que sofram pelo menos um, para conseguirmos a vitória".

Método utilizado frente ao Lokomotiv: "Cada jogo tem a sua história. Achei que na Rússia era a melhor forma de encarar o jogo. Amanhã será a mesma ou outra, vamos ver. O importante é a dinâmica da equipa, dependendo obviamente dos jogadores que atuam nesse sistema. Por vezes, não é por jogar com mais um médio que se controla o meio-campo, nem é com dois avançados que se marcam mais golos".

Grupo disponível: "Tenho várias dores de cabeça. É a situação do Otávio e de todos os outros que ainda não jogaram e têm a possibilidade de jogar".

Conversa com os jogadores sobre o jogo na Luz: "Falei com os jogadores sobre esse jogo logo a seguir ao próprio jogo e no primeiro treino. Falei só com alguns jogadores porque os outros foram para a Seleção e, por isso, tive a oportunidade de falar ontem com eles. Tive a oportunidade de falar e analisarmos algumas imagens, ver algumas coisas que não fizemos e devíamos ter feito e algumas que fizemos e fizemos bem. Há sempre elações a tirar em cada jogo que façamos e o do Benfica, com certeza, que teve coisas menos boas e coisas positivas também".