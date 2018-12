Na Europa só a Juventus fez mais do que o FC Porto

Contas aplicadas aos respetivos campeonatos isolam o campeão português no segundo lugar, antes de PSG ou City, por exemplo. Com Champions à mistura, registo seria ainda mais azul e branco

FC Porto vai terminar 2018 em segundo lugar no campeonato europeu dos pontos conquistados entre as principais ligas do Velho Continente. A última jornada das ligas europeias que ainda contam disputou-se ontem e a Juventus confirmou a tendência com mais uma vitória e novamente com a assinatura de Cristiano Ronaldo. O português já havia dado aos italianos o ponto que faltava a meio da semana para assegurar o primeiro lugar entre os melhores do ano. Mas entendemos que a lista final só deveria ser publicada quando todas as equipas que ainda podiam sofrer subidas ou descidas no ranking jogassem. E isso sucedeu ontem. O domínio da Vecchia Signora em Itália continua esmagador e o resultado desta espécie de campeonato dos campeonatos acaba por não ser surpreendente, tendo em conta que, por norma, quanto menor a competitividade na luta pelo título, maior a probabilidade de se somarem pontos.

É neste sentido, também, que o feito da equipa de Sérgio Conceição é digno de ser assinalado. O FC Porto competiu, na reta final da época passada, no primeiro semestre do ano, com Benfica e Sporting. E no segundo semestre, primeira metade de 2018/19, até o Braga se juntou à luta. Na lista estão apenas os pontos somados nos respetivos campeonatos. O FC Porto consegue terminar um dos melhores anos da sua história à frente do PSG, por exemplo, que domina completamente a liga francesa. E isso também diz muito da força que a equipa azul e branca tem mostrado. Aliás, só dragões e Juve passaram de 2,5 pontos por jogo, em média.