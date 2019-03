Muriel: "Brasil fica bem servido com Alex Telles e Militão"

Guarda-redes do Belenenses passou pelo centro de treinos do FC Porto para ver o irmão Alisson e abordou a chamada dos portistas.

A presença de Muriel concentrou uma boa parte das atenções nos instantes que antecederam o início do segundo treino do Brasil no centro de treinos do FC Porto. O guarda-redes do Belenenses esteve à conversa com o irmão, Alisson (Liverpool), e ainda teve tempo para trocar algumas impressões com Alex Telles. O lateral é estreante no "escrete", mas o guardião dos lisboetas acredita que a chamada é muito merecida.

"Já lhe tinha dito no jogo da primeira volta do campeonato que ele merecia esta chamada há muito tempo, porque é um dos melhores jogadores da liga portuguesa, faz assistências em quase todos os jogos e tem um dos cantos mais difíceis para o guarda-redes poder intercetar. É merecido e que possa fazer o mesmo que faz no FC Porto, porque assim também se manterá na seleção", explicou Murial. "Tem muita qualidade. Já o conheço desde os tempos em que ele jogava no Grémio e eu no Inter. Fomos muitas vezes adversários e é um jogador que tem muita qualidade. O Brasil está sempre bem servido de bons jogadores e, por isso, fico feliz por ele ter tido esta oportunidade. Torço para que ele possa manter-se", revelou.

De resto, o guarda-redes do Belenenses acredita que Tite pode dormir descansado, porque Telles e Militão têm tudo para se afirmar. "Os dois têm muito potencial. O Militão também tem feito um excelente campeonato, é um jogador de muita qualidade e sem dúvida que vão dar muitas conquistas ao futebol brasileiro. O Brasil fica muito bem servido e fico feliz que eles possam ter esse desempenho", concluiu.