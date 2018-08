Moubandjé entra no radar do FC Porto

Lateral-esquerdo está no último ano de contrato com o Toulouse e terá despertado o interesse do FC Porto

François Moubandjé é como se chama o mais recente jogador colocado no radar do FC Porto pela imprensa francesa. Relata a Rádio Monte Carlo que os dragões mostraram interesse na contratação do lateral-esquerdo, atraídos pelo facto de este se encontrar no derradeiro ano de contrato com o Toulouse, e já terão iniciado contactos exploratórios.

Moubandjé foi titular na primeira jornada da Ligue 1, frente ao Marselha (derrota por 4-0), e na época passada fez 25 jogos pelo "TéFéCé". Tem nacionalidade suíça e camaronesa e, de acordo com a mesma fonte, também estará nos planos de Real Sociedad e Bétis.

O Alavés chegou a fazer uma proposta de 1,5 milhões de euros pelo jogador de 28 anos, mas o Toulouse estará a exigir uma quantia entre os quatro e os cinco milhões de euros.