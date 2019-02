Militão retratou-se, treinou e Sérgio Conceição decide

Brasileiro retratou-se perante o grupo após a saída noturna que o afastou do encontro em Tondela.

Éder Militão treinou com o plantel do FC Porto no início da preparação do encontro com o Braga e a sua utilização está nas mãos de Sérgio Conceição. O defesa brasileiro retratou-se perante o plantel e equipa técnica depois de ter infringido os regulamentos internos do clube, numa saída noturna que durou bem para lá das horas permitidas, tal como O JOGO revelou na sexta-feira. Por essa razão, o treinador afastou-o da deslocação a Tondela, mas o castigo não deve passar daí e do pagamento de uma multa, habitual nestes casos. Conceição acredita que este incidente não terá repercussões dentro do plantel e a reintegração do ex-São Paulo pode acontecer já com o Braga, o primeiro de três jogos seguidos em casa fundamentais para os objetivos da temporada dos dragões.

Aliás, Sérgio Conceição procurou desvalorizar o incidente no final do jogo com o Tondela. "Aqui não há Militões, Conceições... há o FC Porto. Há rigor, disciplina, regras, os jogadores sabem disso, é um assunto interno mas não chega a ser assunto. Resolvemos como temos resolvido outros. Tenho de ver o que é melhor para o grupo, porque todos merecem respeito, não só os que jogam. São todos importantes", referiu o treinador, admitindo contar com o defesa para terça-feira.

Quem também estará disponível é Manafá, que saiu de Tondela com queixas musculares. O problema não é grave e, ontem mesmo, o defesa já treinou sem limitações - o seu nome não figurava no boletim clínico -, pelo que poderá ser opção para a receção ao Braga, da Taça de Portugal. Aliás, a dúvida do técnico pode estar entre Manafá e Militão para a direita da defesa.