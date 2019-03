"Militão pergunta-me sobre a dimensão do Real Madrid", conta Casillas

Casillas voltou a Espanha e, claro, perguntaram-lhe sobre Militão, reforço do Rea Madrid a partir do verão de 2019

Casillas foi entrevistado em Espanha no dia em que foi anunciado como embaixador de La Liga, tornando-se no primeiro jogador do ativo a desempenhar a função. "É um rapaz que tem vontade de fazer sempre bem, o Real Madrid acertou com esta contratação, tal com o o FC Porto", disse no programa El Dia Después, da Movistar.

"Será uma mudança para uma liga diferente, para um clube que é 'o' clube a nível mundial no qual a exigência será máxima. Digo-lhe sempre que tem de manter a cabeça tranquila e ele pergunta-me muitas vezes sobre a dimensão do Real Madrid. Acho que ele já percebeu no dia do anúncio da transferência", disse ainda.