"Militão e Felipe têm nível de seleção", sublinha Maicon

Central do Galatasaray não esquece o clube onde passou quase sete anos e, a O JOGO, elogia os dois compatriotas que lhe sucederam. Reencontro com os dragões "é sempre muito especial"

Maicon considera que o FC Porto está muito bem servido de centrais. Aliás, acredita que Felipe e Éder Militão têm todas as condições para se impor na seleção do Brasil da mesma forma que já o fazem na equipa portista.

O defesa do Galatasaray aceitou conversar em exclusivo com O JOGO durante alguns minutos, apesar do empate comprometedor da equipa diante do Rizespor e da marcação cerrada do assessor de Imprensa do emblema de Istambul. As contas do "Gala" estão complicadas, mas o ex-dragão confia num bom resultado, que permita continuar na Europa em 2019, e garante que torce pelo sucesso do FC Porto no campeonato nacional.

Primeiro, o reencontro. "Qualquer jogo contra o FC Porto será sempre mais do que especial para mim. Estive lá quase sete anos e devo muito àquele clube. Ajudou bastante a minha carreira, mas agora defendo outras cores e por isso espero que o Galatasaray consiga os três pontos e faça um grande jogo", atirou, não estando à espera de qualquer facilidade, mesmo que a antiga equipa já tenha as contas do grupo fechadas. "Na Liga dos Campeões, não há jogos fáceis, independentemente da situação do adversário. Há sempre muito em causa: o orgulho, o estatuto e também a questão financeira. Temos de procurar fazer o nosso jogo e ir à procura dos três pontos para confirmar a vaga na Liga Europa. Aqui, em Istambul, na nossa casa, somos muito fortes e contamos com o apoio dos adeptos, que são verdadeiramente o 12.º jogador. Temos de dar uma resposta positiva", sublinhou, com o empate diante do último classificado do campeonato turco ainda bem fresco.

O primeiro lugar, já garantido pelo FC Porto, não é uma boa notícia para o Galatasaray, mas o defesa acredita ser possível vencer uma equipa bem orientada e com "muita qualidade" em todos os sectores

De central para centrais, O JOGO convidou Maicon a analisar a dupla que tem ajudado o FC Porto a um início de época muito positivo. "É muito boa, está a realizar um excelente trabalho, tanto o Felipe como o Militão, que conheço melhor, porque trabalhei com ele mais de um ano e meio no São Paulo. É um belíssimo defesa, está a evoluir muito e é bastante jovem ainda. Mas o FC Porto tem um coletivo muito forte; não são apenas eles os dois. E isso tem-se visto nos resultados que têm conseguido, não só na Liga dos Campeões como no campeonato português", sublinhou. Por isso acredita que ambos poderão brilhar também com as cores da canarinha. "É uma questão de oportunidade e eles até já foram chamados pelo Tite, porque têm nível de seleção. O Brasil tem centrais muito bons, como o Marquinhos, o Tiago Silva - que apesar da idade, é dos melhores do mundo -, o Miranda, o Pablo... mas ficaria muito feliz se os visse representar o meu país e acredito que têm tudo para se afirmar lá", referiu.

Maicon já deixou o FC Porto há quase três anos, num processo que não foi de todo positivo para o jogador, afastado da equipa depois de um encontro com o Arouca em que teve uma atitude pouco profissional após o segundo golo do adversário. O assunto foi entretanto ultrapassado e o central admite que continua a vibrar com as vitórias dos azuis e brancos, recordando o título da época passada, que terminou com um jejum de quatro anos. "Creio que o contexto todo ajudou o FC Porto a ser campeão. É um clube que tem muita força, um grande treinador e uma bela equipa. Trabalharam muito juntos e conseguiram. Fiquei feliz por ter sido campeão. Não estou lá, mas torço sempre pelo FC Porto no campeonato português, mas na Liga dos Campeões não posso, porque a minha equipa é o Galatasaray", recordou.